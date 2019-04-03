11.9 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Böcek, “Tam 55 yıldır varlığını sürdüren Altın Portakal özüne dönüyor. Tüm Antalyalılarımız ve sanatçılarımızla beraber festivalimizi yapacağız” şeklinde konuştu

birgun.net birgun.net

CHP’den aday olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Muhittin Böcek, “Tam 55 yıldır varlığını sürdüren Altın Portakal özüne dönüyor. Tüm Antalyalılarımız ve sanatçılarımızla beraber festivalimizi yapacağız” dedi.

İlginizi çekebilir:  CHP'li Öztrak: "YSK'dan veri akışı durmuş vaziyette"

“Seçimin kazananı Antalya oldu” diyen Böcek, devamında şu ifadeleri kullandı:

‘KIRSALDAN KENTE, ÜRETİCİDEN TÜREKİTİCİYE ULAŞTIK’

“Seçim sürecinde tam 99 gün 29 ilçe 913 mahallede yurttaşlarla buluştuk. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Antalyamız için projelerimizi hazırlarken de ben değil biz diyerek akademisyenlerden, STK’lerden, meslek odalarından destek aldık. Yurttaşlarımızın dertlerini dinledik. Antalya’da kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye herkese ulaştık. Onlara refah düzeylerini artıracağımız projelerimizi anlattık. Bu anlamda Antalya’da yaşayan tüm yurttaşlarımıza kimsesizlerin kimsesi olacağımızı ve kimseyi ayırt etmeden herkesin derdine derman olacağımızı söyledik. Bunu herkes gördü ve belediyemizi iktidar partisinin elinden 61 bin 645 oy farkıyla aldık.”

‘TAM 55 YILDIR VARLIĞINI SÜRDÜREN ‘ALTIN PORTAKAL’ ÖZÜNE DÖNÜYOR’

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre Millet İttifakı’nın adayı olarak girdiği seçimde gönül ittifakını sağladıklarını kaydeden Böcek, “Bizi ötekileştirerek ‘zillet’ diyenler oldu. Ama ezanımıza, bayrağımıza saygı duyan, Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan ve inanan aynı zamanda AKP ve MHP tabanının da kalplerine giren gönüllerin ittifak adayı oldum. Antalyamıza çok güzel alanlar katacağız. Bunları birlikte yapacağız. Herkesi kucaklayan bir anlayış güdeceğiz. 25 yıllık siyasi hayatımızda kimseyi ayrıştırmadım. Oy verenin de vermeyenin belediye başkanı olacağız” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Biten belediyecilik aşkının hüsranı

Böcek, “Tam 55 yıldır varlığını sürdüren Altın Portakal özüne dönüyor. Tüm Antalyalılarımız ve sanatçılarımızla beraber festivalimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

- Reklam -

SON HABERLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor

birgun.net -
CHP'den aday olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek, “Tam 55...
Devamını Oku

AKP’den Ekrem İmamoğlu’na yanıt

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen...
Devamını Oku

Esenyurt’un CHP’li yeni belediye başkanında ilk açıklama

birgun.net -
31 Mart Yerel Seçimlerinin sona ermesiyle resmi olmayan sonuçlara göre Esenyurt Belediyesi'ni...
Devamını Oku

Soyer’den Paris Belediye Başkanı’na Fransızca yanıt

birgun.net -
Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı talep ediyoruz

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor. İmamoğlu,...
Devamını Oku

Beykoz’da geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı

birgun.net -
Beykoz Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin...
Devamını Oku

Hulusi Akar ve komutanların sandıklarından CHP çıktı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sandıklarından çıkan sonuç belli oldu. Resmi...
Devamını Oku

CHP’den, 13 ilçede oy sayım kararlarının kaldırılması için itiraz

birgun.net -
CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için...
Devamını Oku

Didem Gülçin Erdem’den yeni kitap: “Boşluklara Doğru İlerleyelim”

birgun.net -
Didem Gülçin Erdem’in “Perdesiz“ ve “Olmayanım İçinizde” adlı kitaplarından sonra üçüncü kitabı...
Devamını Oku

Cahit Berkay İzmirli sanatseverlerle buluştu

BİRGÜN İZMİR -
Tosun Paşa’dan Hababam Sınıfı’na, Selvi Boylum, Al Yazmalım’dan Çiçek Abbas’a kadar birçok...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi