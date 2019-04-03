Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor

CHP’den aday olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Muhittin Böcek, “Tam 55 yıldır varlığını sürdüren Altın Portakal özüne dönüyor. Tüm Antalyalılarımız ve sanatçılarımızla beraber festivalimizi yapacağız” dedi.

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“Seçimin kazananı Antalya oldu” diyen Böcek, devamında şu ifadeleri kullandı:

‘KIRSALDAN KENTE, ÜRETİCİDEN TÜREKİTİCİYE ULAŞTIK’

“Seçim sürecinde tam 99 gün 29 ilçe 913 mahallede yurttaşlarla buluştuk. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Antalyamız için projelerimizi hazırlarken de ben değil biz diyerek akademisyenlerden, STK’lerden, meslek odalarından destek aldık. Yurttaşlarımızın dertlerini dinledik. Antalya’da kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye herkese ulaştık. Onlara refah düzeylerini artıracağımız projelerimizi anlattık. Bu anlamda Antalya’da yaşayan tüm yurttaşlarımıza kimsesizlerin kimsesi olacağımızı ve kimseyi ayırt etmeden herkesin derdine derman olacağımızı söyledik. Bunu herkes gördü ve belediyemizi iktidar partisinin elinden 61 bin 645 oy farkıyla aldık.”

‘TAM 55 YILDIR VARLIĞINI SÜRDÜREN ‘ALTIN PORTAKAL’ ÖZÜNE DÖNÜYOR’

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre Millet İttifakı’nın adayı olarak girdiği seçimde gönül ittifakını sağladıklarını kaydeden Böcek, “Bizi ötekileştirerek ‘zillet’ diyenler oldu. Ama ezanımıza, bayrağımıza saygı duyan, Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan ve inanan aynı zamanda AKP ve MHP tabanının da kalplerine giren gönüllerin ittifak adayı oldum. Antalyamıza çok güzel alanlar katacağız. Bunları birlikte yapacağız. Herkesi kucaklayan bir anlayış güdeceğiz. 25 yıllık siyasi hayatımızda kimseyi ayrıştırmadım. Oy verenin de vermeyenin belediye başkanı olacağız” diye konuştu.

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Böcek, “Tam 55 yıldır varlığını sürdüren Altın Portakal özüne dönüyor. Tüm Antalyalılarımız ve sanatçılarımızla beraber festivalimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.