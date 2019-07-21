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21.07.2019
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Antalya’da 40 derece sıcakta bir araç kendiliğinden alev aldı

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Fotoğraf: İHA

Antalya’da yayladan gelen bir araç, 40 dereceyi aşan sıcakta park halindeyken kendiliğinden alev aldı. Araç sahibi, aracına müdahale eden itfaiye ekibini oturduğu ağacın altında izledi.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok otoparkında Canip Çam’a ait 07 R 0332 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Aracın ön kaputundan duman geldiğini fark eden araç sahibinin arkadaşı Murat Şekeroğlu durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi kısa sürede aracı söndürdü. Alevler aracın yanında bulunan park halindeki tüplü araca sıçramadan kontrol altına aldı. 

Feslikan Yaylası’ndan hastanede anjiyo olan amcasını ziyarete gelen Çam, itfaiye ekibinin araca müdahalesini bir ağacın altına oturarak üzgün gözlerle izledi. İtfaiye ekibi, aracın motorunda sorun olmadığını, sadece kabloların yandığını tespit etti.

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Kaynak:İHA

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