Antalya’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından ağır yaralandı

Antalya’da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Dilek Ü.’yü pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı Dilek Ü.’yü konuşmak için çağırdığı evde pompalı tüfekle vurdu.

Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.’yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Dilek Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.