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10.07.2019
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Antalya’da bir köpeği tüfekle vurdular!

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Çakış Mahallesi’nde yaralı bir köpek olduğunu gören yurttaşlar yetkililerden yardım istedi. 

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince barınağa götürülen köpek, tedavi altına alındı.

İncelemede saçmaların köpeğin boğazını deldiği tespit edildi. Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen ve vücudundaki saçmalar çıkartılan hayvanın tedavisine barınakta devam edileceği belirtildi. 

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Osman Coşar, köpeğin yakın mesafeden tüfekle vurulduğunu söyledi.

Bu arada, tatil için Manavgat’a gelen bir kişinin bulduğu yaralı köpek yavrusu da barınakta tedavi altına alındı.

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