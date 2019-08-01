Antalya’da Jennifer Lopez konseri: Ayakta dinlemek 7 bin, locadan dinlemek 300 bin lira

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, “It’s My Party” turnesi kapsamında, 6 Ağustos Salı günü, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek’teki bir otelde konser verecek.

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez’i dinlemek isteyenler için uçuk bilet fiyatları dikkat çekti. Ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro’ya yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.

Jennifer Lopez’i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, “avantajlı” dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez’i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin Euro olan daha sonra 25 bin Euro’ya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin Euro’yu buldu.

Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez’in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez’i izleyeceği konuşuluyor.

Antalya’dan önce Moskova’da konser verecek Jennifer Lopez’in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye’den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez’in konserinde görev alacak. Lopez’in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.