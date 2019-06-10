Antalya’da karpuz tarlasına tek motorlu uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu eğitim uçağı düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre pilotun hayatını kaybettiği ve 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Daha sonra yaralı üniversite öğrencisi Ataberk Gökmen de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, “Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak.” ifadelerini kullandı.

Ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Ataberk Gökmen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.

30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.