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10.06.2019
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Antalya’da restorasyon faciası: 800 yıllık tarihi kapı söküldü

Antalya'da tarihi niteliği olan Selçuklu dönemine ait Alaaddin Camisi’nin 800 yıllık kapısı restorasyon işlemleri sırasında sökülerek yerine yepyeni kapı konuldu.

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Antalya Korkuteli’nde Selçuklu dönemi stilinde yapılan 800 yıllık Alaaddin Camisi’nde taşları statik nedenlerle sökülen ‘taç kapı’nın restorasyonu bitti. Yeni taşlarla sil baştan inşa edilen kapı “yepyeni” oldu. Tarihi kapının sanat şaheseri olarak nitelendirilen bezeme ve motiflerinden pek çoğu artık yok…

Hürriyet‘ten Ömer Erbil‘in haberine göre, beylikleri döneminin en önemli yapılarından biri sayılan ve yaklaşık 800 yıl önce yapılan Korkuteli Alaaddin Camisi, 2015 yılında restorasyona alındı. Caminin, sanat tarihi açısından eşsiz özellikteki taç kapısının da restorasyon kapsamında sökülerek yeniden yapılması planlandı. 

Restorasyon projesinin mimarı Mehmet Emin Yılmaz, tüm duvarların statik incelemesinin yapıldığını, taç kapıdaki taşlardan numuneler alındığını ve sökülerek güçlendirmeye karar verildiğini, nitelikli taşların depoya kaldırıldığını ileri sürdü. 

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