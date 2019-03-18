Antalya’daki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Antalya Serik’te 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Çatallar Mahallesi’nde Mehmet Ali Meri ve oğlu Rüştü Meri’nin av tüfeğiyle öldürülmesi, kızı Mesudiye Kılıç’ın ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Serik ilçesi Çatallar Mahallesi’nde iki aile arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Meri (74) ve oğlu Rüştü Meri’yi (54) öldürmüş, kızı Mesudiye Kılıç’ı ağır yaralamıştı.



Olayın ardından Süleyman Ü. jandarmaya teslim olmuş, 7 yakını savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.



Tartışmanın her iki ailenin de kullandığı hazine arazisindeki sınır anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.



