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17.07.2019
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Antalya’nın Maldivleri’nde ‘kirlilik’ tehlikesi

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Fotoğraf: DHA

‘Antalya’daki Maldivler’ olarak nitelendirilen Suluada, yaz döneminde günlük 2 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Akademisyenler, kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Suluada’nın özel saha ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5-2 kilometre uzaklıkta bulunan, antik çağda ‘Krambusa’ adıyla anılan, üzerinde yerleşim alanı bulunmayan Suluada’nın en önemli özelliği, tatlı su kaynağına sahip olması. Çağlar boyunca denizciler için önemli bir su kaynağı olan Suluada’nın çevresinde çok sayıda sualtı mağarası bulunuyor. Beyaz kumuyla Antalya’nın Maldivleri olarak adlandırılan Suluada, Akdeniz fokları ve orfozlara ev sahipliği yapıyor, kuş ve deniz canlıları için de önemli bir yaşam alanı oluşturuyor.

AKDENİZ FOKUNUN EN ÇOK UĞRADIĞI YER

Adanın özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz fokunun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Özel bir alan ve özel koruma sahası olması gerekiyor. Çok bakir bir bölge ve iyi korumak lazım. Ancak yaz döneminde bölgeye her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Önlem alınmalı” dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, Suluada’nın denizde susuz kalmış denizcilere ve balıkçılara hayat olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayarak, tahrip edilmeden çok dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

BEYAZ KUMUN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Börtü Böcek Doğa Grubu’nun lideri dağcı rehber Cuma Gök ise yaz döneminde Adrasan’dan 70 civarında, Kemer’den ise 30 civarında teknenin bölgeye turist getirdiğine dikkat çekti. Gök, “Bu teknelerle gelen turistleri hesaplayınca günde neredeyse 2 bine yakın ziyaretçi geliyor. Sahil artık kirlenmiş. Kumun rengi bile değişmiş. Çok üzücü. Suluada adeta bir cennet ama koruma yetersiz” diye konuştu.

Kaynak:dha

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