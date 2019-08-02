Antep Geri Gönderme Merkezi’nde şüpheli mülteci ölümü

Antep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Afgan mülteci H. S.’nin intihar ettiği iddiası üzerine incelemelerde bulunan İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, kurumda zaman zaman intihar girişimlerinin gerçekleştiğini açıkladı.

Sol’un haberine göre; Antep Barosu’ndan ise Afgan mültecinin intiharı ile ilgili ‘İntihar olayına ilişkin kurum görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmasını imkansız kılacak şekilde bilgi ve görgü sahibi tanıklar sınır dışı edilerek, vakaya ilişkin deliller karartılmaya çalışılmıştır’ açıklaması yapıldı.

Antep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan Afganistanlı mülteci H. S.’nin, 4 Şubat 2019’da intihar ettiği iddiası üzerine Antep Barosu, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’na inceleme başvurusunda bulunmuştu.

4 Nisan’da GGM’ye giden İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu hazırladığı raporda kurumda zaman zaman intihar girişimleri olduğunu açıkladı. Komisyonun yaptığı açıklamada, “GGM’de 378 Afgan, 111 Suriyeli, 68 Iraklı ve 91 Pakistanlı olmak üzere 648 kişi idari gözetim altında tutuluyor. 3 yıl önce açılan kurumda zaman zaman intihar girişimleri yaşanmış ancak ilk defa ölümle sonuçlanmıştır. Bu intihara teşebbüslerin şampuan içilerek yapıldığı, bazı kişilerin konuşmamak ya da serbest bırakılmak için elektrik kablolarının içindeki telleri sökerek tel ile dudaklarını ve ağızlarını diktikleri bizzat komisyonumuzca yapılan incelemede tespit edilmiştir” sözlerine yer verildi.

‘DELİLLER KARARTILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR’

Komisyon, Afgan mülteci H.S.’nin gündüz yemek saatinde yatak çarşafını pencere korkuluğuna bağlayarak intihar ettiğini, intihar eden mülteciyle aynı koğuşta kalan Afgan mültecilerin de sınır dışı edildiği iddiasını dile getirdi. Gaziantep Barosu’ndan da yaşananlar ile ilgili, “İntihar olayına ilişkin kurum görevlilerinin sorumluluğunun ortaya çıkarılmasını imkansız kılacak şekilde bilgi ve görgü sahibi tanıklar sınır dışı edilerek, vakaya ilişkin deliller karartılmaya çalışılmıştır” denildi.

İNTİHAR MECLİS’E TAŞINDI

HDP Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul da, Afgan mültecinin intiharını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istenen soru önergesi şöyle;

“•Bakanlığınızca Gaziantep’in Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan intihar olayından haberdar mısınız? Söz konusu şahsın intihar gerekçesi nedir? Geri gönderme merkezi bu intihar vakasının yaşanmaması için herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?

•Söz konusu intihar vakasına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer başlatılmışsa soruşturma hangi aşamadadır?

•Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde insan hakları ihlallerinin yaşadığı iddialarından haberdar mısınız?

•İdari personelin gözetim altındaki kişilere temel insan hakları ve mülteci haklarına aykırı davranıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu kişiler hakkında bir hukuki soruşturma başlatılmış mıdır?

•Geri gönderme merkezlerinde göçmenlere işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığına ilişkin iddiaları incelediniz mi? Bu merkezlerle ilgili kaç soruşturma açılmış, kaç kişi ceza almıştır?

•Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’nde kaç intihar vakası yaşanmıştır? Kaç mülteci intihar teşebbüsünde bulunmuştur? Söz konusu şahısların intihar gerekçesi nedir?

•Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi yaşanan intihar teşebbüslerini önlemek için herhangi bir çalışması var mıdır? Eğer varsa bu çalışmalar nelerdir?

•Bakanlığınızca, Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’nde yerinde inceleme yapmak suretiyle yaşanan olayın açığa kavuşturulması ve kurumun şartlarının araştırılması için herhangi bir çalışmayı yürütmeyi düşünüyor musunuz?

•Bugüne kadar Gaziantep’te kaç göçmen sınır dışı edilmiştir?

•Gaziantep Barosunun intihar eden Afgan mülteciyle ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yazdığı yazıya neden cevap verilmiyor?

•GGM’ye inceleme için giden Antep Valiliği İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu GGM’nin durumunu raporlaştırırken neden orada kalan hiçbir mülteciyle görüşme yapmamıştır?

•GGM yönetiminin intihar vakasının üzerini kapatmaya çalıştığı iddiası doğru mudur?”