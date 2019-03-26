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27.03.2019
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Antep’te 2 yıl önce işten çıkarılan belediye işçisi kendini yakmaya çalıştı

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Antep’te, Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden 2 yıl önce çıkarıldığını söyleyen Ümit A. isimli bir yurttaş, belediye binası önünde kendini yakmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’le görüşmek isteyen ancak talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak bedenini ateşe vermek istedi.

Mezopotamya ajansının haberine göre, Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, “Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum” diye bağırdığı öğrenildi.

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