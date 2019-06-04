Antep’te cami imamına soruşturma: Keşke o gün savaşı kaybetseydik

Antep’te İyinacar Cami imamı bayram hutbesinde söylediği sözlerle namaza gelenlerin tepkisini çekti. İmam, Kurtuluş Savaşı ile ilgili “Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” dedi.

Söz konusu imam, “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antep Valiliği bir açıklama yaparak Cumhuriyet düşmanı imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.