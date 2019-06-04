25 C
Istanbul
04.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Antep'te cami imamına soruşturma: Keşke o gün savaşı kaybetseydik

Antep’te cami imamına soruşturma: Keşke o gün savaşı kaybetseydik

Antep'te Kurtuluş Savaşı'yla ilgili "Keşke o gün savaşı kaybetseydik" diyen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

birgun.net birgun.net

Antep’te İyinacar Cami imamı bayram hutbesinde söylediği sözlerle namaza gelenlerin tepkisini çekti. İmam, Kurtuluş Savaşı ile ilgili “Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” dedi.

Söz konusu imam, “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antep Valiliği bir açıklama yaparak Cumhuriyet düşmanı imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,408AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’in rakibi artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı...
Devamını Oku

Avustralya’da silahlı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre...
Devamını Oku

Soylu Trabzon’da protesto edildi: Her şey çok güzel olacak

birgun.net -
Bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon'a...
Devamını Oku

Başbakan adayı Johnson, Trump’ın görüşme teklifini reddetti

birgun.net -
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan adayı Boris Johnson'ın İngiltere ziyareti...
Devamını Oku

3 günde 23 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

birgun.net -
İçişleri Bakanlığı, 1-3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin...
Devamını Oku

Antep’te cami imamına soruşturma: Keşke o gün savaşı kaybetseydik

birgun.net -
Antep’te İyinacar Cami imamı bayram hutbesinde söylediği sözlerle namaza gelenlerin tepkisini çekti....
Devamını Oku

Bakanlık’tan Ebru Gündeş’in beraat kararına itiraz

birgun.net -
Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı gerekçesiyle...
Devamını Oku

Nükleeri Evrim Ağacı’nda pazarlama çabaları

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Mersin'e nükleer santral kurmak isteyen Rus şirketi Rosatom, tahminen santrala harcadığı paradan...
Devamını Oku

Rusya’dan Trump’ın Venezuela iddiasına yalanlama

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’in Washington’a Venezuela'daki askeri uzmanlarını çektiği yönünde bilgilendirdiği...
Devamını Oku

Vedat Milor: Patronun restoranlarını eleştirdiğim için programım sonlandırıldı

birgun.net -
Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor sosyal medyada bir takipçisinin "Programınız neden kaldırıldı"...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi