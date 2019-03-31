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Antep’te dere taştı: 2 kişi kayıp

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Fotoğraf: DHA

Antep’in Araban ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Dere üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz (33) ile Mehmet Hanifi Keser’in (25) otomobili taşkın sularına kapılınca ikili kayboldu. Araç olay yerine 4 kilometre uzaklıkta bulunurken, içindeki 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde, Araban merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Çat Deresi üzerinde meydana geldi. Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısına kadar süren şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Bu sırada derenin üzerindeki geçici köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser’in otomobili, taşkın sularına kapıldı. İkili ise akıntıya kapılıp, kayboldu. 

Zahir Açıkgöz’ün eşi, kocası eve gelmeyince bu sabah polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipleri, dere çevresinde otomobili aramaya başladı. Açıkgöz’ün kullandığı araç, 4 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış bulundu. Açıkgöz ve Keser’in araçta olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışma başlattı. İkilinin izine rastlanılmazken, çalışmalara havadan drone ile destek verildiği belirtildi. Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser’in yakınları ise bölgede arama- kurtarma çalışmalarını üzüntüyle takip etti. 

Öte yandan taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile kırsal mahalleler arasında ulaşım sağlanamıyor.

KaynakDHA
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