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04.07.2019
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Antep’te park ve bahçelerde nargile yasağı

birgun.net birgun.net

Gaziantep Valiliği, kentteki park ve bahçelerde nargile kullanımının yasaklandığını, aksi davranışta bulunan mekan ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin birçok noktasındaki park, meydan ve bahçelerin ortak kullanım alanı olduğu belirtildi.

Yaz mevsiminin gelişiyle insanların vakit geçirdiği alanların korunması ve düzeninin sağlanmasının Valiliğin öncelikleri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Vatandaşlarımızın toplumsal kaynaşma ve birlikte yaşama kültürü kapsamında birbirlerinin haklarına riayet ederek, park, meydan ve bahçe gibi kamusal alanların kullanımına dikkat etmeleri, bu alanların korunması ve temiz bırakılmasını hususunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında rahatsızlığa mahal verecek uygulamalar için her türlü tedbirin alınarak kurallara uymayanlar ve ruhsatı olmayan mekânlar ile park bahçe ve benzeri alanlarda nargile kullanımına izin veren kuruluşlar ve kullananlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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