19.9 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Antep'te plastik fabrikasında yangın

Antep’te plastik fabrikasında yangın

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Antep’teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. 

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.

Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.

İlginizi çekebilir:  Notre Dame’dan çıkarılacak dersler

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,574AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Antep’te plastik fabrikasında yangın

birgun.net -
Antep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Gaziantep 5. Organize...
Devamını Oku

‘Kuzey Kore, iki kısa menzilli füze fırlattı’

birgun.net -
Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü.
Devamını Oku

Mecidiyeköy’de kamyon köprüye sıkıştı

birgun.net -
İstanbul Mecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye...
Devamını Oku

İntihar süsü verilmiş cinayet

MERAL DANYILDIZ -
Trans kadın Didem Akay'ın intihar ederek yaşamını noktalaması trans cinayetlerini yeniden gündeme...
Devamını Oku

Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve...
Devamını Oku

‘FaceApp’ kullaranak çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı

birgun.net -
Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya...
Devamını Oku

Bakanlık’tan harem selamlık kamp ‘ödülü’

İsmail Arı -
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Liseliler Çok Okuyor, Çok Geziyor Okuma Kampanyası” kapsamında,...
Devamını Oku

CHP’de Yerel Yönetimler Çalıştayı bugün başlıyor

BİRGÜN ANKARA -
Yerel seçimlerde aralarında İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin de bulunduğu 250’yi...
Devamını Oku

Bursa’da iştirakler AKP il teşkilatına çevrilmiş

Uğur Koç -
Bursa’daki kadrolaşma, Büyükşehir Belediyesi’ni adeta AKP’nin paralel bir il teşkilatı haline getirdi....
Devamını Oku

Erdoğan’ın susması hayra alamet değil!

Yaşar Aydın -
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse 24 Haziran seçiminden bu yana inzivaya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi