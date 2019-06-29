Antep’te restorasyon faciası: Köprü fayans olarak çıktı

Antep’in Araban ilçesinde bulunan antik Roma dönemine ait 19 asır önce inşa edilen Septimius Severus Köprüsü’ne yapılan onarım tepkilere neden oldu. Restorasyon yapılması beklenen tarihi yapı fayanslanmış bir şekilde onarıldı.

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre AKP’li Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından onarımı yapılan tarihi köprü tepkilere neden oldu.

“ORTAYA YENİ BİR KÖPRÜ ÇIKMIŞTIR”

Tarihi yapıya restorasyon yerine onarım yapıldığını belirten Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, ortaya çıkan yapının yeni bir köprü olduğunu belirterek, “Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün tarihi eserleri onarma yetkisi yoktur. Bu kabul edilemez. Tarihi eserler restore edilirler. Böyle bir tarihi yapı ancak müzenin denetiminde işin uzmanları tarafından yapılmalıdır” dedi.

“KÖPRÜYE KAFALARINA GÖRE TERAS YAPMIŞLAR”

Kendileri de bir takım şeyler yapmışlar. O yörenin taşı olan kireç taşlarıyla onarım yapılmış” diye konuşan Severoğlu, “Bunlar hiçbir arkeolojik çalışma yapmadan kendi kafalarında köprüye bir takım teraslar yapmışlar. Karayollarının işi yol yapmaktır. Bu köprüye ulaşan yollar korkunç bir vaziyette. Neden kendi işlerini yapmıyorlar da arkeologların işlerini yapıyorlar? Bu onarımı yaparken hangi arkeologdan bilgi almışladır? Müzenin bilgisi var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

“ORAYA İŞ MAKİNALARI İLE DALAMAZSINIZ”

Sözlerine devam eden Severoğlu, “Burada adına tamirat mı, onarım mı ne derseniz deyin, iş makineleri kullanılmıştır. Oraya iş makinesiyle dalamazsınız. Orada bulunan bir sütün başını işçilerin kaldığı konteynerlerin önüne sehpa niyetinde kullanılmıştır. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil” diyerek, tarihi yapının onarımına tepki gösterdi.