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24.05.2019
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Antep’te tüm eylemlere 15 günlük yasak

birgun.net birgun.net

Gaziantep Valiliği’nce kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtilerek, “Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 23 Mayıs 2019-06 Haziran 2019 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ‘Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme vb.’ etkinlikler İl genelinde Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi. 

Kaynak:DHA

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