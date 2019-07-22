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22.07.2019
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Antik kentteki tüm çöp kovaları çalındı

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Fotoğraf: DHA

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki Sütunlu Cadde’ye belediye ekiplerince yerleştirilen çöp kovaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. 

Birinci derece sit alanı olarak koruma altına alınan Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki Sütunlu Cadde’ye, dün gece saatlerinde, gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, belediye ekiplerince bölgeye yerleştirilen metal çöp kovalarını çalıp, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekiplerince durum fark edildi.

Belediye görevlileri, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, faillere tepki gösterdi.

Belediye hizmetlerinin daha önce de bazı kişilerce kullanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tarhan, “Her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır. Belediyemize verilen zarar yüksek boyutlara ulaştı. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz” dedi.

Kaynak:DHA

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