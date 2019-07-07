Anzer balının kilosu bin lira oldu

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının kilogramı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, Anzer balının kilogram fiyatını bin lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Taleplerin her yıl arttığına işaret eden Civelek, “Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan yaklaşık bin 500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1.5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız. Özellikle bu yıl çiçeğin çok bol olması kaliteli polen alma imkanı sağlayacak. Ülkedeki ekonomik daralma nedeniyle fiyatlarla fazla oynayamadık” ifadelerini kullandı.