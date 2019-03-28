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28.03.2019
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AP: Malta Ordusu, kaçırılan tankerin kontrolünü ele geçirdi

AP, Malta ordusunun Akdeniz'de kaçırılan tankerin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

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Türkiye’den Libya’ya gitmekte olan bir tankerin Akdeniz’de 100’den fazla göçmeni kurtardıktan sonra göçmenlerin Libya’ya geri götürülmelerini engellemek için geminin rotasını değiştirtip Malta-İtalya hattına doğru yönlendirdiği belirtildi.

Malta Ordusu’nun kaçırılan tankerin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 

AP kaynaklı habere göre, Malta Ordusu kaçırılan tankerin kontrolünü ele geçirdi. Tanker Malta Limanı’na gidiyor.

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Ne olmuştu?

18 Mart’ta İstanbul’daki Küçükyalı limanından denize açılan El Hiblu 1 adlı tanker, Libya’nın Trablus limanına gidiyordu. İtalyan basınındaki haberlere göre El Hiblu 1, Akdeniz’de tekneleri batan 108 göçmeni kurtardıktan sonra Trablus’a doğru ilerlemeye devam ediyordu.

 Libya’ya geri götürülmek istemeyen göçmenlerin, bu ülkeye 6 deniz mili kala geminin rotasını değiştirttiği iddia ediliyor.

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