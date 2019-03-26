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27.03.2019
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AP onayladı: Yaz saati uygulaması kaldırılıyor

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Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıyı onayladı.

Strazburg’da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı oyladı.

Milletvekilleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 192’ye karşı 410 oyla kabul etti.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020’ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.

AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı.

Ankette, katılımcıların yüzde 84’ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

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