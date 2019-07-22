Apparat, MIX Festival’de sahne alacak

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek MIX Festival, 15-16 Kasım’da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N’TO, The Radio Dept. ve Isaac Delusion gibi farklı müzik türlerinin önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalde öne çıkan isimlerden ilki ise ‘Dark’ dizisinin tema müziği ile akıllara kazınan, melankolik teknodan, derin orkestral pop baladlarına kadar oluşturduğu sesi özenle tasarlayan Apparat. Berlin çıkışlı ünlü plak şirketi Get Physical’ın kurucu üyelerinden olan ve Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, MIX Festival kapsamında sahne alacak.