24.1 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Apparat, MIX Festival’de sahne alacak

Apparat, MIX Festival’de sahne alacak

birgun.net birgun.net

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek MIX Festival, 15-16 Kasım’da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N’TO, The Radio Dept. ve Isaac Delusion gibi farklı müzik türlerinin önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalde öne çıkan isimlerden ilki ise ‘Dark’ dizisinin tema müziği ile akıllara kazınan, melankolik teknodan, derin orkestral pop baladlarına kadar oluşturduğu sesi özenle tasarlayan Apparat. Berlin çıkışlı ünlü plak şirketi Get Physical’ın kurucu üyelerinden olan ve Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, MIX Festival kapsamında sahne alacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,520AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Apparat, MIX Festival’de sahne alacak

birgun.net -
Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek MIX Festival, 15-16 Kasım’da Apparat (Live), Booka Shade,...
Devamını Oku

WSJ: Trump Erdoğan’a güvence verdi

birgun.net -
Wall Street Journal, ABD’li senatörlerin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda...
Devamını Oku

Sarıgöl’de jeotermal tepkisi: ‘Jeotermal tarımın düşmanıdır’

birgun.net -
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santralleri'ne tepkiler sürüyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı...
Devamını Oku

Hasankeyf’te yangın

birgun.net -
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu....
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ fezlekesi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için...
Devamını Oku

AYM’nin gündeminde iptali istenen 5 KHK var

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal...
Devamını Oku

Turizm Ajansı belirsizliği: 1.2 milyar liralık fonu kimin denetleyeceği belli değil

birgun.net -
TBMM'de geçen hafta kabul edilen bir kanun ile kurulacak Turizm Ajansı'nın bağımsız...
Devamını Oku

Çavuşoğlu: S-400 sistemi 2020’nin ilk döneminde aktif hale gelecek

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. S-400 sisteminin...
Devamını Oku

Öykü Arin ‘deniz kızı’ oldu: ‘Tüm öykülerin sonu güzel bitsin’

birgun.net -
Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4), babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı...
Devamını Oku

Bostan korkuluğuyla değil, kağıtla tarlalarını koruyorlar

birgun.net -
Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, ektikleri ürünleri tarlaya kağıt yerleştirerek yaban hayvanlardan korumaya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi