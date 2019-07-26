Apple Intel’in akıllı telefon birimini satın alıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Intel’in 1 milyar dolar değerindeki akıllı telefon birimini satın alacak.

Söz konusu anlaşma kapsamında Apple, Intel’in 2,200 çalışanını, 17 bin kablosuz teknoloji patentini ve diğer fikri mülkiyet, cihaz ve kontratlarını devralacak.

Satın alımın 2019’un son çeyreğinde tamamlanması beklenirken, Apple Donanım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Johny Srouji anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Apple olarak harika bir mühendislik ekibinin büyüyen cep telefonu teknolojileri grubumuza katılarak şirketin yaratıcı ve dinamik ortamında gelişmeleri için oldukça heyecanlıyız. Yeni ekip, yenilikçi internet protokolü kazanımlarımızla birlikte yeni ürünler üzerindeki çalışmalarımızı hızlandıracak ve Apple’ın ilerleme konusunda fark yaratmasına yardımcı olacak.”

Intel CEO’su Bob Swan da “Bütün çabalarımızı ağ operatörleri, telekomünikasyon teçhizatları üretimleri ve bulut hizmet sağlayıcılarının yanında küresel müşterilerimizin beklentileriyle ağırlıklı olarak uyuşan 5G teknolojilerine vermeye hazırız” dedi.