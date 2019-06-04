Apple, iTunes uygulamasını kaldırıyor

Apple, 2001 yılında açmış olduğu müzik, video oynatıcı ve online radyo servisi iTunes’u kapatıp, üç farklı mevcut uygulamaya entegre edeceğini açıkladı.

Apple sinyallerini geçen yıl verdiği iTunes’u kapatma kararını, her yıl ABD’nin California eyaletindeki Silikon Vadisi’nde düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) açıkladı.

iTunes uygulaması altında verilen hizmetler artık Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV içinde sunulacak. Mac kullanıcıları iTunes’tan indirmiş oldukları içeriğe Apple Music üzerinden ulaşabilecek. Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda ise iTunes uygulaması aynı kalacak.