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30.03.2019
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Apple, kablosuz şarj sistemi AirPower’ı rafa kaldırdı

birgun.net birgun.net

Teknoloji devi Apple, daha önce pek görülmeyen bir adım atarak, yeterli derecede geliştiremediği gerekçesiyle, kablosuz şarj sistemini rafa kaldırdı.

2017’de kamuoyuna duyurulan AirPower, aynı anda birden çok Apple cihazını kablosuz şarj edebilen bir yüzey olacaktı. Ancak, şirketin mühendislerinin yüzeyin fazla ısınması sorununu çözmeyi başaramadıkları için, bu üründen vazgeçtikleri sanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada “Harcanan büyük çabanın ardından, AirPower’ı yüksek standartlarımıza getirmeyi başaramadık ve projeyi iptal ettik.” denildi.

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