Apple, Netflix’e rakip olacak platformunu ‘bugün duyuracak’

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bu akşam, Netflix ve Amazon’a rakip olacak televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

California’daki Apple Park düzenlenecek tanıtım için gönderilen davetiyelerde daha öncekilerde olduğu gibi toplantının içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

‘Gösteri zamanı’

Ancak davetiyelerde Apple logosunun altında “It’s show time” (Gösteri zamanı) yazması, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı belirtilen televizyon hizmetinin duyurusunu yapacağı beklentisi oluştu.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.



Tap ❤️ below to get updates from @Apple pic.twitter.com/b6qno83rqS — Apple (@Apple) March 20, 2019

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Apple’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Gösteri zamanı. 25 Mart saat 10.00’da (TSİ 18.00) gözünüz bizde olsun” deniyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, toplantıda televizyon ve dizi platformunun yanı sırada gazete ve dergi aboneliği servisinin de duyurusunun yapılması bekleniyor.