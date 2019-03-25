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25.03.2019
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Apple, Netflix’e rakip olacak platformunu ‘bugün duyuracak’

birgun.net birgun.net

ABD’li teknoloji devi Apple’ın bu akşam, Netflix ve Amazon’a rakip olacak televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

California’daki Apple Park düzenlenecek tanıtım için gönderilen davetiyelerde daha öncekilerde olduğu gibi toplantının içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

‘Gösteri zamanı’

Ancak davetiyelerde Apple logosunun altında “It’s show time” (Gösteri zamanı) yazması, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı belirtilen televizyon hizmetinin duyurusunu yapacağı beklentisi oluştu.

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Apple’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Gösteri zamanı. 25 Mart saat 10.00’da (TSİ 18.00) gözünüz bizde olsun” deniyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, toplantıda televizyon ve dizi platformunun yanı sırada gazete ve dergi aboneliği servisinin de duyurusunun yapılması bekleniyor.

KaynakBBC Türkçe
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