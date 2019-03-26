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27.03.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Apple, Netflix'e rakip olacak servisi TV+'yı tanıttı

Apple, Netflix’e rakip olacak servisi TV+’yı tanıttı

Apple, kendi dizi ve filmlerini yayınlayacağı Apple TV+ adlı servisini duyurdu.

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Apple, Netflix gibi kendi orijinal içeriklerini yayınlayacağı Apple TV+ adlı servisini Steven Speilberg, Reese Witherspoon, Jannifer Aniston, Steve Carrel gibi isimlerin katılımıyla tanıttı. Platformdaki tüm içerikler Apple’ın kendi içeriği olacak.

Örneğin Reese Witherspoon, Jannifer Aniston, Steve Carrel gibi isimler kendi televizyon programları The Morning Show’u düzenleyecek.

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TV+ servisindeki diğer projeler ve bu projelerde yer alacak isimler ise şu şekilde:

  • Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
  • The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
  • See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
  • Little America: Kumail Nanjani (Antoloji)
  • Big Bird: Susam Sokağı’nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+’a dahil oluyor.
  • Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles

Apple’ın bu servise sadece bu yıl ki orijinal içerikler için 2 milyar dolar harcayacağı söyleniyor. Sonbaharda kullanıma açılacak olan TV+ servisi 100’den fazla ülkede aktif olacak. Fiyatı hakkında ise kesin bir bilgi yok.

Yapılan açıklamaya göre Apple TV+, ülkemizde 2019’un sonbaharında hizmete açılacak.

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