Aracına erik çekirdeği atan çocuğa saldıran sürücü tahliye edildi

Tuzla’da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğa saldıran Ufuk Özüdoğru, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk Özüdoğru, mağdur M.Y.K. ve ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Özüdoğru, olay günü aracı ile arkadaşının dükkanına gittiğini anlatarak, “Aracımla caddeden aşağı doğru inerken çatır çatır sesler duydum. Trafik ışıklarına geldiğimde sesler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Arabama taşlar atıldığını düşündüm. Arabamı durdurdum ve aşağı indim. Yaklaşık 5-6 çocuk gördüm. Onlara yapmayın dediğim halde bana el kol hareketleri yaparak küfürler ettiler. Aracın maddi değerinden ziyade rahmetli babamdan kaldığı için manevi değeri vardı.” dedi.

Daha sonra aracından inerek çocukların peşine düştüğünü anlatan Özüdoğru, “Yalnızca bir çocuğu yakalayabildim. Darbetme niyetim yoktu. Zaten pişman olmuştum. Çocuğu yakalayınca elleriyle yüzünü kapatmıştı. Ben de çocuğun ellerine vurdum. Kaçan çocuklar nerede dedim. Mahallede olduğunu söyledi. Mahalleye geldik çocukla birlikte. Mahallenin arka tarafında ağaçlık bir alan varmış. Buraya girmeden şöyle bir baktım yakaladığım çocuk da arkadaşlarına seslendi. Çocuğu alıkoyma gibi bir niyetim de yoktu. Yalnızca bir elim çocuğun omuzundaydı. Zorla tutmadım. Kaçmak istese kaçardı.” diye konuştu.

Daha sonra olay yerine gelen Gülin Kaya’nın “çocuğa vuramazsın” demesi üzerine annesi olduğunu düşünerek çocuğu bıraktığını kaydeden Özüdoğru, “Bu olay yaşandıktan sonra pişmanlık duydum. Olaydan sonra zaten evine gidip özür dileyecektim. O sırada polisler gelince gidemedim. Teslim oldum. Çocuklar her ne kadar ifadelerinde erik çekirdekleri attıklarını söyleseler de bu beyanlar doğru değildir. Olay nisan ayında olmuştur. Bu ayda eriklerin çekirdekleri olmaz. Ben mağdurum. Ben uzlaşmak istiyorum. Ben kin beslemiyorum kimseye.” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, üzerine atılı suçların uzlaşmaya tabi olmadığını sanığa söyledi.

Sanık tahliye edildi

Mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru’nun üzerine atılı bulunan “küçük çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunmasına karşın, delillerin büyük oranda toplanmış olması, bu aşamadan sonra delillerin karartılacağına, tanık üzerinde baskıda bulunulacağına dair somut bir tehlikenin bulunmaması, tutuklamanın bir tedbir olması gibi gerekçelerle tahliyesine karar verdi.

Sanığın yurt dışına çıkışının yasaklanması ve her hafta cuma günleri ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atma şeklinde adli kontrol altına alınmasına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ufuk Özüdoğru’nun “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye kasten yaralama” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 4 yıl 6 aydan, 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



