23.4 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: 'Acele düğüne çıktım'

Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: ‘Acele düğüne çıktım’

Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.

birgun.net birgun.net

Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.

‘ACELE DÜĞÜNE ÇIKTIM’

Durdurulan araçları arayan ekipler, sürücülerin GBT sorgularını gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesi Hasansubaşı Caddesindeki çalışmalarda ise ekiplerin durdurduğu bir otomobil, adeta cephanelik çıktı. İçerisinde erkek sürücü, kadın ve çocuk yolcunun bulunduğu aracı arayan ekipler, bagaj kısmında bir tüfeğe ve fişeklere rastladı.

Sürücü, evden acele düğüne çıktığını ve tüfeğin ruhsatının yanında olmadığını söylerken, bu sefer ekipler torpido gözünde tabanca buldu. Ruhsatsız olduğu belirtilen tabancanın da ağabeyine ait olduğunu savunan sürücünün aracında aramaya devam eden ekipler, bu sefer bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri, tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere el koyarken, sürücü ve yanındaki kadını küçük yaştaki çocukla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,577AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bahçelievler’de metro inşaatının olduğu caddede çökme

birgun.net -
Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. 
Devamını Oku

‘Uçan asker’ Manş Denizi’ni geçemedi

birgun.net -
Bastille Günü törenlerinde kaykayıyla "uçan" Fransız mucit Franky Zapata, İngiltere'yle Fransa'yı ayıran...
Devamını Oku

“Deprem raporu neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?”

BİRGÜN İZMİR -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, binalarının depreme dayanıksız...
Devamını Oku

Silahlanma harcamalarına tepki: S-400, F-35 değil; iş-ekmek-özgürlük istiyoruz

BİRGÜN İZMİR -
NEVZAT ÇAĞLAR TÜFEKÇİTürkiye ekonomisinin kriz içinde olması, çalışanların...
Devamını Oku

Josef de Souza İstanbul’da

birgun.net -
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Brezilyalı...
Devamını Oku

Ethem Onur Bilgiç, en iyi 100’ün içinde

birgun.net -
İllüstratör Ethem Onur Bilgiç büyük bir başarıya imza atarak dünya çapında...
Devamını Oku

Afganistan’da askeri karakola saldırı: 20 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde askeri karakola saldırı düzenlendi.
Devamını Oku

Yavru carettaların zorlu yolculuğu başladı

birgun.net -
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı...
Devamını Oku

200 liranın acıklı hikayesi Twitter’da gündem oldu

birgun.net -
200 Türk Lirası 10 yılda yüzde 60,5 değer kaybetti. Bu süre zarfında...
Devamını Oku

AYM Başkanı’ndan tepki: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi