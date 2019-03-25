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26.03.2019
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Aracını otobanın kenarına çeken sürücü ölümden son anda kurtuldu

birgun.net birgun.net

Çin’in Zhejiang bölgesinde şarjı biten elektirikli otomobilini yolun kenarına çeken 18 yaşındaki sürücü, ölümden son anda kurtuldu.

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Genç sürücü bariyerlerin öteki tarafında geçtikten saniyeler sonra aracının üzerinen bir kamyon geçti.

Daily Mail’in aktardığı habere göre, olay, Çin’in Shanghai-Kunming Ekspres Yolu’nda yaşandı.

18 yaşındaki sürücü, şehirde gezmek için elektirikli bir otomobil kiraladı ancak aracın şarjı bitince yol kenararına çekti. Yardım istemek için polisi arayan sürücüye polis, araçtan inmesi ve bariyerlerin öteki tarafına geçmesini söyledi.

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Genç sürücü, polisin uyarısını dikkate alıp bariyerlerden atladığı sıradan kenara çektiği aracının üzerinden hızlı bir şekilde kamyon geçti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından açıklama yapan polis, polis kamyon sürücüsünün 7 saattir hiç mola vermeden yolda olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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