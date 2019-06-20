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20.06.2019
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Araklı halkı, devletin sorumsuzluğuna tepki gösterdi: 6’ncı yıkım, önlem yok

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen selde ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kayıpları arama çalışmaları dün gün boyu sürerken, olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölge halkı ise önlemsizlikten şikâyet ediyor

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Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde ölen yurttaşların sayısı 7’ye yükseldi, 3 kişi ise hâlâ kayıp. Facianın boyutu ise dün gün ağırınca ortaya çıktı; birçok binanın selde sürüklendiği görüldü. Felaketi yaşayan mahalleliler ise daha önce de benzer olayları yaşadıklarını ancak yetkililerin önlem almadığını söyledi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Çamlıktepe Mahallesi’ndeki selde kaybolanları arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT’tan 281 kişilik ekip katıldı. Ankara’dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik etti. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun’dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği ‘Abrek’ ile kayıpları arıyor.

Kayıp 3 belediye çalışanı ile 1 DSİ görevlisinin meydana gelebilecek olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleri ile çalışma yaptıkları sırada sel sularına kapıldığı belirtildi.

SANKİ BOMBA DÜŞTÜ

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, “Mahallede bu 6’ncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu?” diyerek devletin sorumsuzluğuna dikkat çekti. Selde esnafın ve birçok arkadaşının kaybolduğunu dile getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve ‘çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor’ dedim. Bana sadece ‘tamam, çıkıyoruz’ dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD’ı, Jandarmayı aradık, ‘geliyorlar’ diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı.”

YAKINLARIMIZ KAYBOLDU

Bir başka mahalleli Havva Cevahir ise “Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize ‘helikopter gelsin alsın sizi, çıkın’ dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık” ifadelerini kullandı.

Sele tanık olan İdris Köse de (64) “Dere çevreyi tahrip etti. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gitti şeklinde konuştu.

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