Arap Birliği Genel Sekreteri: Türkiye neo-Osmanlıcılık kisvesi altında Siyasal İslam’ı teşvik ediyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran’ı Ortadoğu’da genişleme politikası izlemekle suçladı ve Türkiye’nin neo-Osmanlıcılık kisvesi altında Siyasal İslam’ı teşvik ettiğini söyledi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de arap Birliği tarafından düzenlenen ‘Komşu Ülkelerle Ortak İşbirliği Stratejisi Geliştirme Yolunda’ adlı forumun açılış konuşmasını yapan Gayt, Türkiye ve İran’ı hedef aldı.

İki ülkeyi hiçbir hakları bulunmamasına rağmen sınırları ötesinde genişleme politikası izlediğini belirten Gayt, Türkiye’nin neo-Osmanlıcılık kisvesi altında siyasi İslam’ı teşvik ettiğini söyledi.