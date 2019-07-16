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16.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün Arazi devlet okulu yerine koleje verildi

Arazi devlet okulu yerine koleje verildi

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Urfa merkezde bir vakıf arazisinin, derslik sayısı yetersiz olduğu için prefabrik yapıda eğitim veren devlet okulu yerine koleje tahsis edildiği iddia edildi. Duruma tepki gösteren CHP’li Mahmut Tanal, konuyu Meclis’e taşıyarak “Arazilerin özel koleje verilmesi konusunda siyasi baskı varsa bilelim” dedi.

Urfa merkezde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Şair Nabi ile Bamyasuyu Mahallelerinin ortak ilköğretim okulu olan Şair Nabi Ortaokulu’nda, derslik sayısı yetersiz kalınca öğrencilerin bir bölümü, okul bahçesine konulan prefabrik binada eğitim görmeye başladı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait iki arsanın, derslik sıkıntısı yaşayan devlet okulu Şair Nabi Ortaokulu’na verilmek yerine, yapılması planlanan özel bir koleje tahsis edildiği iddiası üzerine CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, konuyu yazılı soru önergesiyle Meclis’e taşıdı. Tanal, “Vali, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve bölge sakinlerinin yoğun ısrar ve talebine rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf arazilerini yeni bina inşası için Şair Nabi Ortaokulu’na tahsis etmeye yanaşmıyor. Vakıf arazileri, ne zaman inşa edileceği belli olmayan özel koleje tahsis ediliyor. Arazilerin özel koleje verilmesi konusunda siyasi baskı varsa bilelim” dedi.

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