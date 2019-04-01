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02.04.2019
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Ardahan’ı 25 yıl sonra CHP kazandı

birgun.net birgun.net

Ardahan’da 25 yıl sonra CHP’li aday belediye başkanlığını kazandı.

Ardahan’da 2014 yılında gerçekleştirilen seçimde kullanılan oyların yüzde 34.26’sını alan AKP’li Faruk Köksoy belediye başkanı olurken, yüzde 33.57’lik oy oranıyla CHP ikinci olmuştu. AKP’nin 2, CHP’nin 2 ilçe kazandığı seçimler sonunda DSP de bir ilçenin belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ardahan’da Pazar günü yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 25 yıl aradan sonra CHP belediye başkanlığını kazandı.

Kullanılan oyların yüzde 50.96’sını alan CHP’li Faruk Demir, Ardahan’ın yeni belediye başkanı oldu. AKP’li Yunus Baydar ise oyların yüzde 42.3’ünü alabildi. İlçelerde ise 3 ilçede AKP’li, 2 ilçede ise CHP’li adaylar ipi göğüsledi.

Pazar günü yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Ardahan ve ilçelerinde seçilen belediye başkanları ile partileri şöyle:

CHP: Ardahan Merkez: Faruk Demir, Damal: Ergin Önal, Hanak: Ayhan Büyükkaya,

AKP: Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu, Göle: İlhan Gültekin, Posof: Cahit Ulgar.

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