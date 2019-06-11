20.5 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Ardahan'ın Savaşır köyü heyelan riski yüzünden tahliye edildi

Ardahan’ın Savaşır köyü heyelan riski yüzünden tahliye edildi

birgun.net birgun.net

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü heyelan riski yüzünden boşaltıldı.

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kişinin yaşadığı 50 haneli Savaşır köyündeki arazilerde oluşan yarıklarla heyelan riski tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, riskin köyün tamamı veya kısmi için mi olup olmadığını tespit etmek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince çalışma talep ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

“Bu risk köyün tamamı mı yoksa bir kısmı için mi var onu uzman arkadaşlar tespit edecek. Özellikle gece kimseyi köyde bırakmıyoruz. Teknik ekip inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. Şu an vatandaşımızın çoğu yaylada, diğerlerini ise ilçemizde misafir ediyoruz.”

Yılmaz, köyde şu an itibariyle bir hasar olmadığını sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir:  Ardahan Posof'ta bir köy heyelan nedeniyle boşaltıldı

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,598AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Nerede nerelerdeyiz?

KAAN SEZYUM -
Bu kadar neden yazı yazıyoruz, bir şeyler okuyoruz ya da düşünüyoruz. Hiç...
Devamını Oku

Ebedi açlık

BÜLENT USTA -
Göl kenarında bir yürüyüş… Hava sıcak, nemli. İkimiz de dalgınız. Onun derdi...
Devamını Oku

Messi, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

birgun.net -
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız...
Devamını Oku

Maç sonucu: İzlanda 2-1 Türkiye

birgun.net -
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında...
Devamını Oku

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı genç, özür diledi

birgun.net -
İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang, Türk Milli forması giydi...
Devamını Oku

Heyelan dolayısıyla kapanan İzmir-Manisa kara yolu ulaşıma açıldı

birgun.net -
Manisa-İzmir kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. 
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıda, öğretmenlerle...
Devamını Oku

Soylu: Çıkmışlar iki de bir ‘İsraf ediyorlar’ diyorlar, biz neyin israfını yapmışız?

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sen gel orada devletin valisine 'it' de. Şimdi...
Devamını Oku

Jose Antonio Reyes: Keşke hiç gitmeseydin be çocuk!

ZİYA ADNAN -
Uzaklardan…Ada futbolunu yakından takip edenler hatırlar, 2003-04 sezonunu...
Devamını Oku

Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

BİRGÜN ANKARA -
Ankarada yaşanan sel felaketinde yaşanan taşkınlarda üç kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi