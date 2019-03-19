Arjantin solundan Maçoğlu’na destek

Dersim’e gelerek Maçoğlu’nun seçim çalışmalarına dahil olan Arjantin Sosyalist İşçi’nden Federico Moreno, “Solcular, sosyalistler mevcut rejimin söylediklerinin aksine, onlardan çok daha iyi yönetebileceğini gösterdi. Ovacık deneyimi, sosyalistlerin insanların sorunlarını, emekçilerin, yoksulların sorunlarını çözebileceğini gösterdi” diyor

Arjantin Sosyalist İşçi Partisi (MST), Dersim Belediye Başkanlığı’na aday olan Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’na destek verdi. Dersim’e gelerek Maçoğlu’nun seçim çalışmalarına destek olan Arjantin Sosyalist İşçi Partisi’nden Federico Moreno, “Ovacık deneyimi mevcut iktidarların tüm kara propagandalarına rağmen solcuların, sosyalistlerin çok daha iyi bir yönetim gösterdiklerinin kanıtı oldu” dedi.

Devrimci, halkçı yerel yönetimler perspektifiyle Ovacık özgülünde yerel yönetimlerde elde edilen başarının tüm dünya kamuoyunun ilgisini üzerine çektiğini söyleyen Moreno, Gazete Patika’ya konuştu. Moreno, bu deneyimin daha da geliştirilerek sürdürülmesini istedi.

“TÜM DÜNYA İÇİN ÖRNEK BİR DENEYİM”

Dersim’de yaşadığı seçim deneyimini oldukça ilginç bulan Moreno, “Sadece Dersim için değil tüm dünya için ilginç bir deneyim. Maçoğlu haklı olarak yaratılan deneyimin de etkisiyle sadece Türkiye’de değil dünyada popülerliğe kavuştu. Ovacık deneyimi, sosyalistlerin insanların sorunlarını, emekçilerin, yoksulların sorunlarını çözebileceğini gösterdi. Sosyalistlerin iktidarların, rejimin söylediklerinin aksine çok daha iyi bir şekilde yönetebileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki rejimi totaliter bir rejim olarak nitelendiren Moreno, “Buraya gelirken baskının ne boyutlarda olduğuna dair bir fikrimiz yoktu. Bunu gördüğümüz zaman şaşırdık. Mesela eylem alanlarına girerken üzerimizdeki her şeyin defalarca kez aranması, afişlerin aranması ya da bir kadın eylemine bile basın olarak girmeye çalışırken büyük sorunlar çıkarmaları yaşadığımız ilginç deneyimlerdendi” dedi.

Türkiye’deki ekonomik krizin yaratmış olduğu koşulların insanların yaşanan rejimin gerçek yüzünü anlaması ve tepki vermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Federico, krizin sol ve muhalefet için büyük fırsatlar yarattığını ancak ana muhalefetin bu imkânları değerlendiremediğini söyledi.

“BENZER BİR KRİZ YAŞIYORUZ”

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Şuan Arjantin’de Türkiye’dekine benzer biçimde bir ekonomik krizin olduğunu söyleyen Modero, “Türkiye’dekinden daha ağır bir kriz söz konusu. Arjantin de devlet başkanı Maurisio Macri, neoliberalizmin yürütücüsü şuan. Gerçekten işler onun açısından iyi gitmiyor. Macri’nin içerisine girmiş olduğu seçim sürecinde tüm müttefikleri onu terk ediyor ve aslında yaklaşan seçimlerde de müttefikleri olmayacak gibi görülüyor. Ana muhalefet partisi ise şuan Makci’nin önermiş olduğundan farklı bir şey önermiyor. IMF’nin önermiş olduğundan başka bir şey önermiyorlar” şeklinde konuştu.

SOSYALİSTLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT VAR

Federico Moreno

Federico, “Şuan sosyalistler inanılmaz bir güce sahip. İşçi sınıfı mücadelesinde, kadın mücadelesinde, sokakta asıl belirleyici güç sosyalistler. Söz gelimi geçen martta yüzbinlerce insan sokaklardaydı. Geçtiğimiz yıl boyunca da kürtaj mücadelesi için milyonlarca insan sokağa döktüler. Şuan çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatın devrimci sol arasında belli bir çelişkide barındırıyor. Şuan sosyalist sol kendi içerisinde bölündüğü için bu çelişkiyi aşma gibi bir sorun var önlerinde” dedi.

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Anti-kapitalist solun birlikte seçime girmesinin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Federico, “Alternatif bir güç haline gelmemiz gerekiyor. Sizin burada kazanmanız ya da bizim orada kazanmamız sosyalistlerin sadece yerellerde değil de genelde de gerçek bir alternatif olmasına, gerçek bir güç olarak yeniden ortaya çıkmasına vesile olacak” ifadelerini kullandı.