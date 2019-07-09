23.1 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa DÜNYA Arjantin'in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti

Arjantin’in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Arjantin’in eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun zamandır kalp ve böbrek problemleri yaşayan De la Rua’nın, dün gece kaldırıldığı başkent Buenos Aires’teki Alexander Fleming Hastanesi’nde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski Devlet Başkanı Fernando de la Rua’nın ölümü nedeniyle üzgünüm. Onun demokratik kariyeri bütün Arjantinliler tarafından kabul görmeyi hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, De la Rua’nın ölümü sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edilmesine rağmen Ulusal Bağımsızlık Günü kapsamındaki askeri geçit töreninin iptal edilmediği bildirildi.

Arjantin’in Cordoba şehrinde 1937’de dünyaya gelen De la Rua, siyasi hayatına Radikal Sivil Birlik (UCR) partisinde başlamıştı. Arjantin Ulusal Kongresinde senatör olarak UCR’yi temsil eden De la Rua, 1996-1999 arasında Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

1999’dan 2001’e kadar Devlet Başkanlığı görevinde bulunan De la Rua, o dönemde Uluslararası Para Fonu’ndan daha fazla kredi talebinin reddedilmesinin ardından Arjantin tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanmıştı.

Ekonomik kriz, ülke çapında artan ve onlarca kişinin ölmesine sebep olan şiddet gösterilerine neden olmuş ve dönemin Devlet Başkanı De la Rua da görevini bırakmıştı.

Hatta, göstericilerin başkanlık sarayına girme ihtimaline karşı De la Rua, ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada’nın çatı katından helikopterle kaçmak zorunda kalmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,225AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Değişim, çöküşün kurucu ortaklarından gelemez

Seda Balmumcu -
Birkaç gün önce, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanının görevden alındığı haberine uyandık. Fiilen...
Devamını Oku

Bozuk aşı

BÜLENT USTA -
En çok ahlakla sorunu olanların ahlakçı geçinenlerden çıkması, bilinen bir şey. Peki ama...
Devamını Oku

TMMOB çevre raporu için Aydın’da

birgun.net -
TMMOB heyeti 9, 10 Temmuz 2019 tarihlerinde, Aydın ilinde jeotermal enerji santrallerinin...
Devamını Oku

Kadının özgür olduğu yerde gericiliğe geçit yoktur

BİRGÜN İZMİR -
Berkay SağolMenemen Belediyesi, katılımcı ve halkçı yönetim anlayışıyla...
Devamını Oku

ABD’den S-400 açıklaması: Ankara olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda...
Devamını Oku

Pendik’te hamile kadına saldıran magandaların 20 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu araca...
Devamını Oku

Azerbaycan’dan bankamatik memuru tespit edildi

birgun.net -
Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek...
Devamını Oku

BirGün Bilim yola çıkıyor

birgun.net -
“Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır.” Carl Sagan
Devamını Oku

MHP’li vekiller Özgür Özel’in üzerine yürüdü

Seda Balmumcu -
TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tartışması...
Devamını Oku

TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

birgun.net -
İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi