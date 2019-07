Arjantinli usta çizer Guillermo Mordillo hayatını kaybetti

1970’lerin en çok yayın yapan çizgi romancılarından biri olan Arjantinli çizer Guillermo Mordillo, 30 Haziran’da İspanya’nın Mallorca adasında gittiği restoranda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı 86 yaşında hayatını kaybetti.

GUILLERMO MORDILLO KİMDİR?

4 Ağustos 1932’de Buenos Aires’te doğan Guillermo Mordillo küçük yaşta çizimle ilgilenmeye başladı.

1948’de illüstratör sertifikası aldı.

1950’de Burone Brunch adlı animasyon ekibinde yer aldı. Burada, “Tales of Perrault Tales Schmid”, “The Musicians of Bremen”, “The Three Little Pigs” gibi çocuk kitaplarına illüstrasyonlar çizdi.

Türkiye’de sevilen Temel Reis karakterini oluşturan ekipte bulunan çizer 1980’de İspanya’da Uluslararası Karikatür ve Çizgi Film Yazarları Derneği başkanı seçildi.

1997’de Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında birincilik ödülü kazanan Mordillo, 7. Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

UNICEF için kartpostallar hazırlayan çizer, 1952’de Galas Stüdyoları adlı animasyon şirketini kurdu.

