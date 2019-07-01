19.9 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa DÜNYA Arjantinli usta çizer Guillermo Mordillo hayatını kaybetti

Arjantinli usta çizer Guillermo Mordillo hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

1970’lerin en çok yayın yapan çizgi romancılarından biri olan Arjantinli çizer Guillermo Mordillo, 30 Haziran’da İspanya’nın Mallorca adasında gittiği restoranda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı 86 yaşında hayatını kaybetti.

GUILLERMO MORDILLO KİMDİR?

4 Ağustos 1932’de Buenos Aires’te doğan Guillermo Mordillo küçük yaşta çizimle ilgilenmeye başladı.

1948’de illüstratör sertifikası aldı.

1950’de Burone Brunch adlı animasyon ekibinde yer aldı. Burada, “Tales of Perrault Tales Schmid”, “The Musicians of Bremen”“The Three Little Pigs” gibi çocuk kitaplarına illüstrasyonlar çizdi. 

Türkiye’de sevilen Temel Reis karakterini oluşturan ekipte bulunan çizer 1980’de İspanya’da Uluslararası Karikatür ve Çizgi Film Yazarları Derneği başkanı seçildi.

1997’de Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında birincilik ödülü kazanan Mordillo, 7. Aydın Doğan Karikatür Yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

UNICEF için kartpostallar hazırlayan çizer, 1952’de Galas Stüdyoları adlı animasyon şirketini kurdu.

1980’de İspanya’da Uluslararası Karikatür ve Çizgi Film Yazarları Derneği (CFIA) başkanı seçildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,082AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şehir gene caza teslim

SEVİN OKYAY -
Önceki caz festivali daha dün bitti sanki. Bazen koşuşturmaktan, bazen konserlerden soluksuz kalmıştık....
Devamını Oku

Hepimizin hikâyesi aynı

birgun.net -
Eren AysanKonuk yazarNisan ayının son günleri. Ankara’da...
Devamını Oku

Sivas Katliamı’nda yargısal süreç ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı

birgun.net -
Av. Şenal SarıhanKonuk yazar2 Temmuz 1993 günü...
Devamını Oku

Libya krizi İhvancı dış politikanın ürünü

İBRAHİM VARLI -
Suriye bitmeden Yemen, Yemen bitmeden Mısır, Mısır bitmeden Suudi Arabistan başlıyor. Ve şimdi...
Devamını Oku

Putin’in irkilten tezleri

HAYRİ KOZANOĞLU -
Heyecanla beklenen Osaka 2019 G-20 zirvesi ABD ile Çin arasındaki gerginliklerin biraz...
Devamını Oku

Sönmeyen Madımak ateşi

TURAN ESER -
“Kimse temizim demesin, kimseBütün bir ülke odun taşıdı Behçet'in yangınına...Onlar, secdesi...
Devamını Oku

Sevinç kursakta kalmasın diye…

L. DOĞAN TILIÇ -
10 Ocak tarihli “CHP başarıya koşuyor!” yazımda; “…bu kez (ve ilk kez) başta...
Devamını Oku

‘Hâlâ çok korkuyoruz’

AYÇA SÖYLEMEZ -
Haftalardır Urfa’daki işkenceyi konuşuyoruz ama bu işkencenin kolay söylenemeyen kısmı, kadınlara yapılanlar.
Devamını Oku

Unutmadık hep aklımızda!

FİKRİ SAĞLAR -
toprakların insanlarıydık.Sevgiyi, hoşgörüyü, özgürlüğü birlikte tattık… Aynı pınardan doldurduk...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi