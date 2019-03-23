23.03.2019
Anasayfa SPOR Arnavutluk'ta Panucci dönemi sona erdi

Arnavutluk’ta Panucci dönemi sona erdi

birgun.net birgun.net

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında Türkiye’ye 2-0 yenilen Arnavutluk Milli Takımı’nın teknik direktörü Christian Panucci’nin görevine son verildiği bildirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Panucci’nin resmen görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Panucci’ye şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarı temennisinde bulunuldu.

Öte yandan, Arnavutluk Futbol Federasyonu Sözcüsü Andi Verçani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Panucci’nin yerel saat ile 11.35’te ülkeden ayrılacağını söyledi.

Türkiye ile yapılan maçta Arnavut taraftarlar takımın gösterdiği kötü performans nedeniyle Panucci’ye tepki göstermiş, basın toplantısında da Panucci istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamıştı.

Arnavutluk’un 25 Mart Pazartesi deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaya takımı teknik ekipte bulunan Ervin Bulku ve Sulejman Mema’nın hazırlayacağı ifade edildi.

Christian Panucci, Arnavutluk Teknik Direktörlüğü görevine Temmuz 2017’de getirilmişti.

İlginizi çekebilir:  "ABD, Türkiye’ye F-35'lerin teslimatı sürecini askıya alabilir"

SON HABERLER

Arnavutluk’ta Panucci dönemi sona erdi

birgun.net -
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye...
Devamını Oku

Müziğimiz Ankaralı müzisyeni sever

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde bu hafta “Bildiğin Gibi Değil” ile konuştuk.
Devamını Oku

Erdoğan 8 Nisan’da Rusya’ya gidecek

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da Rusya'ya gideceği...
Devamını Oku

Alper Taş: Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak hayat vereceğiz

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yazar Yekta Kopan'ın "Muammer...
Devamını Oku

AKP’nin Beyoğlu adayı Yıldız ile Bilal Erdoğan hakkında suç duyurusu

birgun.net -
AKP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep...
Devamını Oku

Galatasaray’ın borcu açıklandı

birgun.net -
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar...
Devamını Oku

Belediye AKP mitingine insan taşıyor

birgun.net -
Yerel seçimler için partilerin seçim kampanyaları devam ederken, Ankara Mamak'ta AKP mitingine...
Devamını Oku

Astana’nın adı resmen Nursultan oldu

birgun.net -
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Hak talebinin karşılığı hapishane oluyor

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Tez Koop İş Genel Kurulu'nda konuştu....
Devamını Oku

Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e yükseldi

birgun.net -
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi