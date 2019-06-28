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29.06.2019
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Aromaterapi Festivali Başladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından organize edilen “Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali” bugün BAÇEM yerleşkesinde başladı.

Bini aşkın katılımcının ziyaret ettiği festivalde 40 stant kuruldu. Stantlarda aromaterapi, ekolojik yaşam, tıbbı bitkiler, tohum takas, ekolojik yayınlar üreten yayınlar, üreticiler, köylüler ürünlerini tanıtırken, gün boyu birçok atölye yapıldı.
Katılımcılar hep birlikte lavanta ve ıtır hasadına katılırken distilasyon işlemini de aşama aşama deneyimlediler. En ilgi çeken atölyelerden biri de sabun atölyesi oldu. 
Ayrıca BAÇEM bünyesinde yıl boyu üretilen yüzlerce çeşit fide de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bahçelerine bu fide ve fidanları dikmek isteyen ziyaretçiler uygun fiyatla satışa sunulan bu fidelerden edindiler.

Katılım ücreti bulunmayan festival cumartesi günü eğitim konferansı ve konserle devam edecek. Pazar günü ise Kazdağı’nda doğa yürüyüşü ve bitki tanıma etkinliği ile festival sona erecek. 

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