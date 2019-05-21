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22.05.2019
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Arsenal, Mkhitaryan’ı Bakü’deki finale götürmüyor

birgun.net birgun.net

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’ı UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeme kararı aldı. 

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea ile 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finaline 30 yaşındaki Ermeni futbolcu Mkhitaryan’ın götürülmeyeceği kaydedildi.

Bütün opsiyonların Mkhitaryan ve ailesiyle masaya yatırıldığının belirtildiği açıklamada, takımın en önemli futbolcularından Mkhitaryan’ın finalde forma giymemesinin takım açısından büyük kayıp olacağı aktarıldı.

Ermeni futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Arsenal formasıyla 11 maça çıktı.

Ligi beşinci sırada tamamlayan Arsenal, finalde Chelsea’yi mağlup etmesi halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

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