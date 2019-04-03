Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen CHP’li Demirhan Elçin mazbatasını aldı.
Yüksek Seçim Kurulu’na bağlı Artvin İl Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını alan Elçin’i Artvin halkı yalnız bırakmadı.
Adliye önünde toplanan Artvinliler “Emanetimizi geri aldık” diyerek mutluluklarını dile getirdi.
Artvin’de AKP’li 5 belediye CHP tarafından geri alındı. AKP’li Mehmet Kocatepe’nin yönettiği Artvin Belediyesini, CHP’li Demirhan Elçi, AKP’li Nedim Cihan’ın yönettiği Hopa’yı CHP’li Taner Ekmekçi, AKP’li Coşkun Hekimoğlu’nun yönettiği Arhavi’yi, CHP’li Vasfi Kurdoğlu, AKP’li Aslan Atan’ın yönettiği Borçka’yı, CHP’li Ercan Orhan ve AKP’li Ahmet Sinan Öztürk’ün yönettiği Şavşat’ı CHP’li Nihat Acar kazandı.