11.1 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa SİYASET Artvin Yusufeli'de '4 oy pusulası kayıp' iddiasına inceleme

Artvin Yusufeli’de ‘4 oy pusulası kayıp’ iddiasına inceleme

birgun.net birgun.net

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AKP adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. İlçede 1015 no lu sandıkta 4 oy pusulasının kaybolduğu iddia edildi. CHP’li aday Barış Demirci’nin itirazı üzerine tutanak tutulan olayla ilgili Yusufeli İlçe Seçim Kurulu inceme başlattı. CHP’lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu’nun vereceği karar bekleniyor.

İlginizi çekebilir:  Umudu büyütmek için

‘4 KAYIP OY PUSULASI SEÇİMLERİN YENİLENMESİ ANLAMINI TAŞIR’

CHP’li aday Barış Demirci, seçim tutanaklarına göre 3 oy geride olduklarını belirterek “Yapmış olduğumuz itirazlar kapsamında 1015 nolu sandıkta yapılan incelemede 4 adet başkanlık pusulası kayıp olduğu belirlendi. 3 oy geride olduğumuz için 4 oy başkanlık pusulası seçimin neticesini değiştireceğinden bunu tutanak altına aldık. Yarına kadar karar verme süresi var Seçim kurulu başkanı inceleme ve değerlendirmesini yapacak ve kararı verecek. Bizim bir hukukçu olarak ön gördüğümüz 4 tane sandık başkanlık pusulasının kaybı seçimlerin yenilenmesi anlamını taşır. Yalnız bu karar henüz netleşmedi. Elimizde 4 adet başkanlık pusulasının kayıp olduğuna dair tutanak var. Yarın verilecek kararı hep birlikte bekleyeceğiz” dedi.

- Reklam -

SON HABERLER

Bursa’da baba oğul yarışında kazanan belli oldu

birgun.net -
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır...
Devamını Oku

Şekerbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı

birgun.net -
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze görevinden ayrılırken, yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal...
Devamını Oku

Mueller soruşturması Trump için fırsata dönüştü

birgun.net -
Peter Nıcholas, Elaına Plott 675 gün, 19 avukat,...
Devamını Oku

İmamoğlu Twitter biyografisini güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde...
Devamını Oku

Theresa May’in mirası

birgun.net -
Patrıck Cockburn Alman bir generalin söylediğine göre terfi...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’a TBMM’nin bodrum katında yeni makam odası hazırlandı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a, TBMM'de yeni makam odası...
Devamını Oku

Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak'a Onursal...
Devamını Oku

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu...
Devamını Oku

Neyi seviyorsak neyi istiyorsak onu yaptık

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Bu sene 20.yılını kutlayan grup Pitch Black Process, Hayko Cepkin’in konuk olduğu...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi