Artvin’de CHP kazandı

Artvin’de sandıklarının %95’i açıldı. Artvin Merkez’de %51,10 oy oranı ile CHP’li aday Demirhan Elçi seçimin kazananı oldu. AKP’nin adayı Mehmet Kocatepe ise %43,58 oy oranında kaldı. Sonuçların kesinleşmesi ile birlikte halk kutlama yapmak için sokaklara çıktı.

Hopa’da %40,27, Kemalpaşa’da %47,37, Arhavi’de %49,61, Savşat’da %50,05, Ardanuç’da %50,88, Borçka’da %54,79 ve Merkez’de %51,10 oy oranıyla ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayları seçimi kazandı. Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre Yusufeli ilçesinde yaşanan kıyasıya yarışın galibi CHP’li aday Barış Demirci oldu.