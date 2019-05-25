Artvin’de Ensar Vakfı’nı protesto ettiği için yargılanan 12 kişi beraat etti

Dilan Şahinbaş

Artvin’de Ensar Vakfı’nın düzenlediği konferansı protesto ettiği için gözaltına alınan 12 kişinin “huzur ve sükunu bozmak” gerekçesi ile yargılandığı davada karar verildi.

Nisan 2017 tarihinde Ensar Vakfı’nın Artvin’de düzenlediği konferansı protesto ettiği için hakkında “huzur ve sükunu bozmak” suçlamasıyla dava açılan 12 kişinin, 22 Mayıs tarihinde görülen son duruşmasında beraatına karar verildi.

Ne olmuştu?

Ensar Vakfı’nın Artvin Şubesi yetkilileri tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlemek istedikleri “Nebevi Bir Eylem Davet” isimli konferansı, “Tecavüzcü Ensar burada konferans veremez” ve “Tecavüzcü Ensar kapatılsın sloganları” atarak protesto eden devrimci gençler, yaka paça gözaltına alınmıştı.

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45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı Ensar Vakfı’na Artvin’de konferans yaptırmak istemeyen gençler hakkında, “Huzur ve sükunu bozmak” gerekçesi ile dava açılmıştı.

22 Mayıs Çarşamba günü görülen duruşmada, aralarında Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı Sercan Dede ve Halkevleri Artvin Başkanı Dursun Ali Koyuncu’nun da bulunduğu 12 kişinin beraatına karar verildi.