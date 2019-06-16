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16.06.2019
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Artvin’de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

birgun.net birgun.net

Artvin’de bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat kara yolu Hamamlı köyü mevkisinde, Kemal Aslıbay’ın kullandığı 53 K 5302 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, araçta bulunan Adnan Muti olay yerinde hayatını kaybetti, bir kısmı kamyonun kasasında bulunan 8 kişi ise yaralandı.

Muti’nin cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı, yaralılar ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada, Kemalpaşa ilçesinden Şavşat ilçesinin yaylalarına hayvan taşıdığı öğrenilen kamyonda bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan da yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kaza ve yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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