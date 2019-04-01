Artvin’de rüzgâr soldan esti

GEÇMİŞTE solun kalesi olarak bilinen ancak son seçimlerde AKP’ye geçen Artvin ile tüm ilçelerinde sol zafer kazandı.



Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Demirhan Elçin, oyların yüzde 51,27’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 46,23 oy oranı ile Artvin Belediye Başkanı seçilen AKP’li Mehmet Kocatepe ise bu seçimlere oyların yüzde 43,43’ünü alabildi.



Kentin 8 ilçesinden Şavşat, Borçka, Arhavi, Ardanuç, Merkez ve Hopa’yı da CHP ve sol ittifakın adayları kazandı. Hopa ilçesinde CHP ve sol ittifakın adayı Taner Ekmekçi belediye başkanlığına seçildi. Geçen dönem AKP’li belediyenin olduğu ilçede sandıkların açılmasıyla birlikte halk sokağa çıktı. Hopa Meydanı’nda toplanan yurttaşlar, şarkılar ve alkışlarla kutlama yaptı.



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Ardahan da CHP’nin



Ardahan’ın yeni belediye başkanı CHP’li Faruk Demir oldu. 2014 seçimlerinde Ardahan’ı yüzde 34,26 oy oranı ile AKP’nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı. Son seçimlerde ise AKP, büyükşehir için Yunus Baydar’ı aday gösterdi. CHP’nin adayı Faruk Demir yüzde 48,46 oy oranıyla seçimleri kazandı. Baydar’ın oy oranı ise yüzde 40,58’te kaldı.