Artvin’de yerel tohum heyecanı

Artvin’in Ardanuç, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılacak olan yerel tohum takası ve söyleşileri bölgede büyük heyecan yarattı.

4 Ağustos’a kadar sürecek olan etkinlikte söyleşiler, paneller ve etkinlikler yapılacak.

“Başka bir köylülük, çiftçilik, tarım ve yaşam mümkün” üst başlığıyla yapılacak olan etkinliklere Ardanuç Belediyesi, HalkBeskop Tüketim Kooperatifi ve Yerel Tohum Topluluğu destek veriyor. Etkinliği değerlendiren Yerel Tohum Topluluğu Eş Sözcüsü Göknur Yumuşak, “Tüm dünyada kapitalizmin çok uluslu şirketlerinin politikalarıyla köylülük, çiftçilik ve küçük ölçekli tarımı bitiriliyor. Afrika’da ve başka geri kalmış ülkelerde bu tamamen gerçekleşti. Yaşamsal müştereklerimiz olan yerel tohumlar ve bütün sular bu gidişle tamamen dev şirketlerin hegemonyasına girecek. Gelecekte tohum ve su savaşları olacak. Ayrıca tarım zehirleri üreten şirketler dünyanın en ücra yerinde bile suları ve toprakları kimyasallarla kirleterek ekolojik döngüyü geri dönüşümsüz bozuyorlar” dedi.

Yumuşak, bölgedeki kadınların etkinliğe olan ilgisine de vurgu yaptı.