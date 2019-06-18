23.7 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Artvinlilerden İmamoğlu’na büyük destek: İnanıyoruz her şey çok güzel olacak

Artvinlilerden İmamoğlu’na büyük destek: İnanıyoruz her şey çok güzel olacak

birgun.net birgun.net

Artvin köy derneklerinden oluşan Artvin Demokrasi Platformu, dün İstanbul Sefaköy’de verdiği bir davetle Ekrem İmamoğlu’na desteğini bildirdi. Yoğun katılımın yaşandığı geceye Artvin’in bütün CHP’li Belediye başkanları ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Akdeniz Salonu’nda gerçekleşen buluşma önce Atatürk Parkı’nda buluşan Artvinliler, toplantının gerçekleştirileceği Akdeniz Salonu’na kitlesel bir yürüyüş de yaptı.

Geceye katılım şöyle oldu:

  • CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu
  • CHP İstanbul Milletvekili Doç. DR Yunus Emre
  • CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
  • CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
  • Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek
  • Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir
  • Borça Belediye Başkanı Ercan Orhan
  • Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar
  • Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu
  • Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi
  • CHP Yusufeli Belediye Başkanı Adayı Barış Demirci
  • CHP Murgul Belediye Başkanı Adayı Erkan Şeyhoğlu
  • CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber
  • Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
  • CHP İlçe Başkanı Turgay Özcan

Gecede bir konuşma yapan Artvin Demokrasi Platformu sözcüsü Avukat Halis Yıldırım şunları söyledi:

Bugün, mazbatası hukuksuz bir şekilde elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun hakkını geri almak için mücadele etmek, her hangi bir siyasi kimliğin sınırları içine sığacak bir şey değildir. 17 yıllık merkezi iktidar 25 yıllık yerel iktidarlık sonucu güç zehirlenmesine ulaşmış adeta devletleşmiş bir yapının Anayasa, yasa, Mahkeme yani Hak, Hukuk ve Adaleti yıka boza ilerlemesi, bütün toplumu ayrımsız tehdit eden bir tehlikeye dönüştü. İşte bugün toplumumuz bu yanlışa karşı Anadolu halkının özünü, Yani Adaleti, Özgürlüğü, Demokrasiyi, Ahlakı ve Vicdanı öne çıkarıyor. Ekmeği paylaşmayı, dayanışmayı, kederde ve sevinçte birlikte olmanın yolunu seçiyor. İmamoğlu sadece 23 Haziranda ulaşılarak tüketilecek bir yol değildir. 23 Haziran, riyanın, hilenin, soygunun kapısını kapatırken, hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın kapılarını açan bir tarihsel dönüşümün başlangıcıdır.

Bu dönüşümün gerçekleşmesi mücadelesinde bizden önce yola düşmüş tüm emek sahiplerini ve bizden sonra yürüyüşe katılacak olanları ve bu tarihi buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunmak için dört bir yandan davetimize icabet eden belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, siyasi parti ve STK temsilcilerimizi Platformumuz adına saygı ve selamlıyoruz.

Evet inanıyoruz her şey çok güzel olacak!

İlginizi çekebilir:  Binali Yıldırım raporlar yok demişti: Sayıştay yaptığı açıklamayla raporları doğruladı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,691AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış...
Devamını Oku

Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ortak yayınla ilgili açıklama: Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu TRT Haber’de soruları yanıtladı

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Öykü Arin için Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 100 bin numune ‘Öykü’lerin umudu

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLAntalya'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin...
Devamını Oku

Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

birgun.net -
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da...
Devamını Oku

TİM, Erdoğan’ın ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti

birgun.net -
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Erdoğan'ın Ağustos ayındaki dolar artışına ilişkin söylediği 'dış...
Devamını Oku

Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın bakanlık adaylığını geri çekti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Bakanlık adaylığını geri çektiğini...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

birgun.net -
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, halkın oylarıyla seçilen İBB Başkabu Ekrem...
Devamını Oku

Çorum’da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

birgun.net -
Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi