Artvinlilerden İmamoğlu’na büyük destek: İnanıyoruz her şey çok güzel olacak

Artvin köy derneklerinden oluşan Artvin Demokrasi Platformu, dün İstanbul Sefaköy’de verdiği bir davetle Ekrem İmamoğlu’na desteğini bildirdi. Yoğun katılımın yaşandığı geceye Artvin’in bütün CHP’li Belediye başkanları ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Akdeniz Salonu’nda gerçekleşen buluşma önce Atatürk Parkı’nda buluşan Artvinliler, toplantının gerçekleştirileceği Akdeniz Salonu’na kitlesel bir yürüyüş de yaptı.

Geceye katılım şöyle oldu:

CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu

CHP İstanbul Milletvekili Doç. DR Yunus Emre

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir

Borça Belediye Başkanı Ercan Orhan

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi

CHP Yusufeli Belediye Başkanı Adayı Barış Demirci

CHP Murgul Belediye Başkanı Adayı Erkan Şeyhoğlu

CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi

CHP İlçe Başkanı Turgay Özcan

Gecede bir konuşma yapan Artvin Demokrasi Platformu sözcüsü Avukat Halis Yıldırım şunları söyledi:

Bugün, mazbatası hukuksuz bir şekilde elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun hakkını geri almak için mücadele etmek, her hangi bir siyasi kimliğin sınırları içine sığacak bir şey değildir. 17 yıllık merkezi iktidar 25 yıllık yerel iktidarlık sonucu güç zehirlenmesine ulaşmış adeta devletleşmiş bir yapının Anayasa, yasa, Mahkeme yani Hak, Hukuk ve Adaleti yıka boza ilerlemesi, bütün toplumu ayrımsız tehdit eden bir tehlikeye dönüştü. İşte bugün toplumumuz bu yanlışa karşı Anadolu halkının özünü, Yani Adaleti, Özgürlüğü, Demokrasiyi, Ahlakı ve Vicdanı öne çıkarıyor. Ekmeği paylaşmayı, dayanışmayı, kederde ve sevinçte birlikte olmanın yolunu seçiyor. İmamoğlu sadece 23 Haziranda ulaşılarak tüketilecek bir yol değildir. 23 Haziran, riyanın, hilenin, soygunun kapısını kapatırken, hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın kapılarını açan bir tarihsel dönüşümün başlangıcıdır.

Bu dönüşümün gerçekleşmesi mücadelesinde bizden önce yola düşmüş tüm emek sahiplerini ve bizden sonra yürüyüşe katılacak olanları ve bu tarihi buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunmak için dört bir yandan davetimize icabet eden belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, siyasi parti ve STK temsilcilerimizi Platformumuz adına saygı ve selamlıyoruz.

Evet inanıyoruz her şey çok güzel olacak!