16.2 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Artvinlilere çağrı: "İmamoğlu için sandığa gidin"

Artvinlilere çağrı: “İmamoğlu için sandığa gidin”

Artvin Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul’daki Artvinlilere İmamoğlu’na destek çağrısı yaptı.

birgun.net birgun.net

BİRGÜN / ARTVİN

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ilişkin iptal kararını ve kararın gerekçesini eleştiren Artvin Emek ve Demokrasi Güçleri, halk iradesinin gasp edildiğini kaydedildi. İstanbul’da oy kullanacak olan Artvinlilere, İmamoğlu için sandığa gitmeye ve İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek olmaya çağrıldı.

Artvin Emek ve Demokrasi Güçleri adına Yeşil Artvin Derneği’nde basın açıklaması yapan Mahmut Yaşar, “Tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, gerekçeli kararı eleştirerek şunları söyledi:

“Türkiye hukuk ayıbı yaşamıştır. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Bu sürecin sonunda tüm yargı organları gibi YSK da kararlarını, hukuk kurallarına ve içtihada göre değil, siyasal iktidarın talimatlarına göre verir hale gelmiştir. Siyasal iktidarın devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığı net biçimde açığa çıkmıştır. Kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının sınırı olmadığı net biçimde açığa çıkmıştır. Bütün bunlar halkın hafızasından asla silinmeyecektir.”

İSTANBUL’DAKİ ARTVİNLİLERE ÇAĞRI

Yaşar, İstanbul’da oy kullanacak olan Artvinli hemşerilerine, İmamoğlu için sandığa gitmeye ve İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek olmaya çağırdı.

“YSK’nın hukuk darbesiyle başlattığı bu faşist girişim karşısında, halkın iradesine sahip çıkmak tüm demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapılması gereken tek şey İstanbul’u bir daha kazanmak ve haramilerin saltanatına son vermektir. Bu nedenle Artvin’den de İmamoğlu’nun sesine ses veriyoruz. Cerattepe mücadelemize omuz veren İmamoğlu’nu bizler de bugün uğradığı haksızlık karşısında destekliyoruz. İmamoğlu tıpkı 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da Başkanlık seçimlerini kazanacaktır. Mücadeleden vazgeçmedikçe her türlü kötülüğün üstesinden gelebileceğimizi hatırlatıyor, ‘her şey çok güzel olacak’ diyoruz.”

İlginizi çekebilir:  İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,005AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Babacan başkanlık mı istiyor?

L. DOĞAN TILIÇ -
Bizim başkanlık sisteminin tam olarak ne olduğunu anlamak için YSK’nın İstanbul seçimi ile ilgili gerekçeli...
Devamını Oku

Yeni bir Nevin Yıldırım vakası daha

ERK ACARER -
Isparta, Yalvaç’ta kendisine tecavüz eden Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürüp başını...
Devamını Oku

Sınır vizyonda: İnsanlar, insansılar ve hayvanlar

CÜNEYT CEBENOYAN -
İki ülke arasındaki hayali çizgidir sınır. Bizle ötekileri ayırır. Ama başka sınırlar...
Devamını Oku

Leyton Orient FC: Amatör futbol candır

ZİYA ADNAN -
Leyton Orient FC… Londra’nın Fulham’dan sonra en eski takımı, 117 seneden sonra 2016-17...
Devamını Oku

İmamoğlu: İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Mağluptur bu  yolda galip!

birgun.net -
Yunis AlaçamSüper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi