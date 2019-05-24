Artvinlilere çağrı: “İmamoğlu için sandığa gidin”

BİRGÜN / ARTVİN

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri ilişkin iptal kararını ve kararın gerekçesini eleştiren Artvin Emek ve Demokrasi Güçleri, halk iradesinin gasp edildiğini kaydedildi. İstanbul’da oy kullanacak olan Artvinlilere, İmamoğlu için sandığa gitmeye ve İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek olmaya çağrıldı.

Artvin Emek ve Demokrasi Güçleri adına Yeşil Artvin Derneği’nde basın açıklaması yapan Mahmut Yaşar, “Tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, gerekçeli kararı eleştirerek şunları söyledi:

“Türkiye hukuk ayıbı yaşamıştır. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Bu sürecin sonunda tüm yargı organları gibi YSK da kararlarını, hukuk kurallarına ve içtihada göre değil, siyasal iktidarın talimatlarına göre verir hale gelmiştir. Siyasal iktidarın devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığı net biçimde açığa çıkmıştır. Kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının sınırı olmadığı net biçimde açığa çıkmıştır. Bütün bunlar halkın hafızasından asla silinmeyecektir.”

İSTANBUL’DAKİ ARTVİNLİLERE ÇAĞRI

Yaşar, İstanbul’da oy kullanacak olan Artvinli hemşerilerine, İmamoğlu için sandığa gitmeye ve İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek olmaya çağırdı.

“YSK’nın hukuk darbesiyle başlattığı bu faşist girişim karşısında, halkın iradesine sahip çıkmak tüm demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapılması gereken tek şey İstanbul’u bir daha kazanmak ve haramilerin saltanatına son vermektir. Bu nedenle Artvin’den de İmamoğlu’nun sesine ses veriyoruz. Cerattepe mücadelemize omuz veren İmamoğlu’nu bizler de bugün uğradığı haksızlık karşısında destekliyoruz. İmamoğlu tıpkı 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da Başkanlık seçimlerini kazanacaktır. Mücadeleden vazgeçmedikçe her türlü kötülüğün üstesinden gelebileceğimizi hatırlatıyor, ‘her şey çok güzel olacak’ diyoruz.”